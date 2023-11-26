Ювентус і Інтер поділили очки (1:1) в рамках 13 туру Серії А. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Інтер і Ювентус підійшли до очної зустрічі на вершині таблиці. "Нерадзуррі" демонструють хорошу якість футболу, а "б'янконері" штампують мінімальні перемоги в стилі Аллегрі.

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Інтер був фаворитом гостьового матчу та намагався виправдати цей статус, граючи з позиції сили. Міланці більше контролювали м'яч і створювали моменти внаслідок комбінацій.

Ювентус грав простіше та робив акцент на швидкі контратаки. Особлива ставка була на лівий фланг, де активним був К'єза та перспективно підключався з глибини Костіч.

Рахунок у середині першого тайму відкрили господарі. Влаховіч вигриз м'яч у центрі поля та відкинув на К'єзу. Федеріко віддав назад Душану – серб точним ударом вивів "Стару Синьйору" вперед.

Derby of the duos pic.twitter.com/epFN21wG4R — Italian Football TV (@IFTVofficial) November 26, 2023

Інтер атакував краще, Тюрам і Мартінес мали моменти, тому відігратися вдалося швидко. М'яч у три передачі перейшов від голкіпера до Тюрама, француз рвонув по флангу та прострілив, а Лаутаро зіграв на випередження.

Другий тайм команди провели в рівній боротьбі, яка не запам'яталася нічим. Один удар за 45 хвилин. Матч так і завершився нічиєю. Інтер набрав 32 очки та залишився лідером Серії А. У Ювентуса на два бали менше та друге місце.