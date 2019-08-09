Юрченко: Перед пенальті капітан ЦСКА декілька разів казав, що я не заб'ю

Атакувальний півзахисник Зорі Владлен Юрченко прокоментував результат поєдинку проти ЦСКА Софія у кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

"Цікава гра була. У суперника хороші вболівальники і хороша підтримка. З перших хвилин це відчувалося. Однак ми намагалися взяти гру під контроль. Пропустили гол і після цього приходили в себе хвилин десять. Потім зібралися, зрівняли рахунок і могли забити ще, але все закінчилося 1:1.

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Не можу сказати, що вони завжди давали нам грати в футбол. Вони діяли в п'ять захисників. Коли ми починали контролювати м'яч, вони низько сідали до своїх воріт. Місцями грали, як СК Дніпро-1 в першому таймі. Важко було зламати оборону. Особливо після забитого гола. Пізніше ми зрозуміли, де у них вільні зони і звідти прийшов пенальті.

Капітан команди ЦСКА питав у мене чи бив я пенальті. Кілька разів говорив, що не заб'ю. Я йому у відповідь: ти молодець, але відійди, дай вдарити. Це їх менталітет, тиск. За спиною гравці теж щось говорили, плюс вплив трибун. Але в таких моментах потрібно вимикати голову і вирішувати епізод в свою користь", – цитує Юрченка офіційний сайт Зорі.

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