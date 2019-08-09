Юрченко: Перед пенальти капитан ЦСКА несколько раз говорил, что я не забью

Атакующий полузащитник Зари Владлен Юрченко прокомментировал результат поединка против ЦСКА в квалификационном раунде Лиги Европы.

"Интересная игра была. У соперника хорошие болельщики и хорошая поддержка. С первых минут это чувствовалось. Однако мы пытались взять игру под контроль. Пропустили гол и после этого приходили в себя минут десять. Потом собрались, сравняли счет и могли забить еще, но все закончилось 1:1.

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Не могу сказать, что они всегда давали нам играть в футбол. Они действовали в пять защитников. Когда мы начинали контролировать мяч, они низко садились к своим воротам. Местами играли, как СК Днепр-1 в первом тайме. Трудно было взломать оборону. Особенно после забитого гола. Позже мы поняли, где у них свободные зоны и оттуда пришел пенальти.

Капитан команды ЦСКА спрашивал у меня бил ли я пенальти. Несколько раз говорил, что не забью. Я ему в ответ: ты молодец, но отойди, дай ударить. Это их менталитет, давление. За спиной игроки тоже что-то говорили, плюс влияние трибун. Но в таких моментах нужно выключать голову и решать эпизод в свою пользу", – цитирует Юрченко официальный сайт Зари.

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