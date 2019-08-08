ЦСКА Софія – Зоря: післяматчева прес-конференція Віктора Скрипника

Наставник Зорі Віктор Скрипник підсумував перший поєдинок проти ЦСКА Софія в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20.

Нагадаємо, Зоря зіграла унічию з ЦСКА Софія в першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи. Луганці пропустили швидкий гол, проте наприкінці першого тайму зрівняли рахунок завдяки голу Юрченка з пенальті.

"Дуже хороший стадіон, дуже хороша підтримка. Знали, що так буде. Сподобалася гра. Обидві команди грали на перемогу. Як вчора я і говорив, шукали свої шанси поблизу чужих воріт. Сьогодні закінчився перший тайм. Другий буде в Запоріжжі.

ЦСКА Софія – Зоря – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Тренер суперника постійно лаяв своїх футболістів? Завжди хочеться, щоб виблискувало. Будь-яка команда хоче грати у футбол ще краще. Ми – не виняток. Звичайно, є помилки. При забитому м'ячі у нас було 6-7 людей у штрафному і тільки двоє в червоній формі, а все одно ми отримали гол. Це злить. Потрібно покращувати гру в обороні.

Але ми не опустили рук, шукали свої шанси попереду і наші старання переросло в пенальті, який ми реалізували. Але, повторюся, все буде вирішуватися в Запоріжжі.

Чим здивував ЦСКА? Це потужна команда з індивідуально сильними гравцями. Дуже задоволені, що зіграли тут 1:1. Все було не так просто, як здається. Тиск трибун, команди, індивідуально сильних футболістів – це завжди непросто. Грали проти дуже сильного клубу", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Матч-відповідь пройде у Запоріжжі 15 серпня.

Маріуполь дивом не програв АЗ матч кваліфікації Ліги Європи – Худжамов як супергерой