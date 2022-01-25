Юрченко офіційно приєднався до Риги
11:13 - Читать на русском
Півзахисник Владлен Юрченко знову виступатиме у європейському чемпіонаті.
Рига на своєму офіційному сайті оголосила про підписання 28-річного українця.
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Першу половину сезону 2021/22 Юрченко провів у складі Десни. За чернігівців хавбек відіграв 7 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Вихованець Шахтаря вже мав досвід виступів у Європі – данський Вайле і леверкузенський Байєр.
Додамо, що новий клуб Юрченка завершив минулий чемпіонат Латвії на четвертій сходинці.
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