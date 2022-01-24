"Що найбільше здивувало у Польщі? Ставлення поляків до українців. Вони вважають нас за своїх рабів. У мене був випадок у Дрвенці, коли я забив гол і після матчу до мене підходить віце-президент і каже: "Ми не дуже задоволені тобою".

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Це дуже комічно виглядало. Що я ще маю робити, якщо я забив гол? Може, вони хотіли, щоб я по три-чотири забивав?" – зазначив Маїк у інтерв'ю Fanday.

Зазначимо, що Олег з 2013 по 2016 роки виступав за Динамо-2. Також нападник встиг пограти за черкаське Дніпро, Верес, Минай та польські Дрвенце та Котвіце.

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