"В таких іграх все вирішують дрібниці. У Динамо був простріл, у них людина ледве закочується з м'ячем у ворота. У нас в першому таймі були такі ж простріли, але не залітали.

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Думаю, якби ми відзначились до перерви, гра була б інша. Але ми не забили, а нам забили один, а потім ще й другий м'яч. Не можу сказати, що кияни забили якісь осмислені голи. Це прості дрібниці, які вирішили результат поєдинку.

Моментами ми показували хорошу гру, але якщо команда поступається, то яке може бути задоволення? Потрібно вичавлювати максимум зі своїх моментів і забивати. Робота арбітрів? Ми налаштовувалися на матч. Було адекватне суддівство, хоча у нас залишилися питання. Тим не менш, не було моментів, які вплинули на результат зустрічі", – сказав Юрченко в ефірі Профутбол Digital.

До слова, луганці залишились на 3 сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 32 пункти. Динамо продовжує лідирувати, Шахтар – другий.

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