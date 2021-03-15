"В таких играх все решают мелочи. У Динамо был прострел, у них человек с горем пополам закатывается с мячом в ворота. У нас в первом тайме были такие же прострелы, но не залетали.

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Думаю, если бы мы отличились до перерыва, игра была бы другая. Но мы не забили, а нам забили один, а потом еще и второй мяч. Не могу сказать, что киевляне забили какие-то осмысленные голы. Это простые мелочи, которые решили исход поединка.

Моментами мы показывали хорошую игру, но если команда уступает, то какое может быть удовольствие? Нужно выжимать максимум из своих моментов и забивать. Работа арбитров? Мы настраивались на матч. Было адекватное судейство, хотя у нас остались вопросы. Тем не менее, не было моментов, которые повлияли на исход встречи", – сказал Юрченко в эфире Профутбол Digital.

К слову, луганчане остались на 3 строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 32 пункта. Динамо продолжает лидировать, Шахтер – второй.

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