"Сьогодні була дуже інтенсивна гра, дуже хороший ритм. У першому таймі і ми, і Зоря не дозволяли створювати небезпечні моменти біля своїх воріт, перегравали один одного в тактичному плані. А в другому таймі і ми, і Зоря почали більше ризикувати. У нас була більш успішна реалізація моментів. Хоча вони були й у наших суперників.

Зоря – Динамо – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Інтенсивність була на високому рівні, обидві команди демонстрували високий рівень фізичної підготовки. Після пропущеного м'яча наш суперник, звісно, став більше розкриватися, і тому у нас з'явилися моменти біля чужих воріт. І організація, і сама якість гри, і ритм в обох команд були на рівні. Зустрілися два колективи, які грають у єврокубках, і я сподіваюся, будуть представляти Україну в Європі і наступного року.

У нас складний графік. Ми вже протягом місяця граємо в такому режимі – по два матчі на тиждень. Звісно, гравцям складно. Тим більше, у нас зараз є гравці, які ще повністю не відновили свої фізичні кондиції: Гармаш, Попов, Тимчик. Плюс травмовані гравці: Вербіч, Белуце. Їм потрібен час. Важко відновлюватися і грати однією і тією ж обоймою.

Я дуже задоволений тим, як хлопці підготувалися до гри, як вони зіграли, як інтерпретували на полі те, що я хотів бачити від них. У них є розуміння того, що я хочу бачити на футбольному полі. Я дуже задоволений і грою, і результатом", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

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