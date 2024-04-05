"Налаштовувалися на перемогу. Тренери давали нам вказівки щодо того, що потрібно робити. Вважаю, що ми все зробили правильно та виграли у тяжкому матчі.

Гармата Кабаєва з 30 метрів у відеоогляді матчу Зоря – Динамо – 0:3

Що казав мені Шовковський? Щоб я не хвилювався та чіплявся за м'ячі, робив те, що вмію. Звісно, хвилювання є, коли виходиш на поле. Але коли робиш перші дотики до м'яча, то все гаразд. Партнери нагадують, що треба робити.

Мій удар у стійку? Коли є вільна зона, чому не пробити. Чи готуватимусь до матчу з ЛНЗ з основою чи працюватиму з командою U-19? Ще не знаю", – поділився Пономаренко в коментарі Динамоманія.

Нагадаємо, Матвій вже втретє у цьому сезоні отримав шанс у основній команді Динамо. Нападник зіграв 15 хвилин проти Зорі, записавши в пасив жовту картку.

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