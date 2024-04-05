"Настраивались на победу. Тренеры давали нам указания относительно того, что нужно делать. Считаю, что мы все сделали правильно и выиграли в тяжелом матче.

Пушка Кабаева с 30 метров в видеообзоре матча Заря – Динамо – 0:3

Что говорил мне Шовковский? Чтобы я не волновался и цеплялся за мячи, делал то, что умею. Конечно, волнение есть, когда выходишь на поле. Но когда делаешь первые прикосновения к мячу, то все в порядке. Партнеры напоминают, что надо делать.

Мой удар в стойку? Когда есть свободная зона, почему не пробить. Буду ли готовиться к матчу с ЛНЗ с основой или буду работать с командой U-19? Еще не знаю", – поделился Пономаренко в комментарии Динамомания.

Напомним, Матвей уже третий раз в этом сезоне получил шанс в основной команде Динамо. Нападающий сыграл 15 минут против Зари, записав в пассив желтую карточку.

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