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Юнгберг: Після промаху Обамеянга у мене двічі стався серцевий напад

19:44 913 Читать на русском
Юнгберг: Після промаху Обамеянга у мене двічі стався серцевий напад
Фредді Юнгберг / Сайт Арсенала

Головний тренер Арсенала Фредді Юнгберг прокоментував нічию проти Норвіча (2:2) у 14 турі АПЛ.

21’ Теему Пуккі
45+2’ Тод Кантвелл
 
П'єр-Емерік Обамеянг 29’
П'єр-Емерік Обамеянг 57’
21’ Теему Пуккі
29’ П'єр-Емерік Обамеянг
45+2’ Тод Кантвелл
57’ П'єр-Емерік Обамеянг

"У дебюті гри я бачив чимало з того, що ми відпрацьовували на тренуваннях, але нам потрібно забивати голи і самим здобувати перевагу в рахунку. Я хочу, щоб цей клуб процвітав. Важливі тільки перемоги, я хочу вигравати, тому я розчарований, але також я бачив деякі позитивні моменти.

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Здається, у мене двічі трапився серцевий напад після пенальті Обамеянга! Але з того, що я зрозумів – рішення арбітра було очевидним (Обамеянг провалив перший удар з пенальті, однак рефері Пол Тірні змусив габонця перебити, і той вже не схибив – прим.). Найважливіше те, що Обамеянг психологічно сильний і зміг забити пенальті з другої спроби", – цитує Юнгберга ВВС.

Нагадаємо, це був перший матч на чолі "канонірів" для шведського фахівця, який всього кількома днями раніше змінив Унаї Емері.

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Англія Норвіч - Арсенал П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг Арсенал Арсенал Фредді Юнгберг Фредді Юнгберг
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