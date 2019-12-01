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Дубль Обамеянга врятував Юнгберга від провального дебюту – відеоогляд матчу Норвіч – Арсенал

18:34 102 Читать на русском
Дубль Обамеянга врятував Юнгберга від провального дебюту – відеоогляд матчу Норвіч – Арсенал
Норвіч – Арсенал – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Новий тренер Арсенала Фредді Юнгберг розпочав роботу із нічиєї проти Норвіча (2:2). Дивіться відео голів та огляд матчу на сайті "Футбол 24".

21’ Теему Пуккі
45+2’ Тод Кантвелл
 
П'єр-Емерік Обамеянг 29’
П'єр-Емерік Обамеянг 57’
21’ Теему Пуккі
29’ П'єр-Емерік Обамеянг
45+2’ Тод Кантвелл
57’ П'єр-Емерік Обамеянг

Аутсайдер чемпіонату став черговою командою, яка без проблем вразила ворота "канонірів". Сенсаційний бомбардир початку сезону Пуккі нагадав про себе голом на 21-й хвилині. Обамеянг з "точки" зрівняв рахунок, але до перерви господарі все ж мали перевагу – захисники не помітили Кантвелла, який увірвався у штрафний та пробив точно в кут воріт.

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Через 12 хвилин після виходу з роздягалень Обамеянг оформив дубль і подарував Арсеналу надію на перемогу. Втім, лондонцям явно бракувало точності під час завершення атак, тому Юнгбергу довелося задовольнитися нічийним дебютом – 2:2.

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Англія Відеоновини Норвіч - Арсенал Арсенал Арсенал Норвіч Норвіч
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