Дубль Обамеянга врятував Юнгберга від провального дебюту – відеоогляд матчу Норвіч – Арсенал

Новий тренер Арсенала Фредді Юнгберг розпочав роботу із нічиєї проти Норвіча (2:2). Дивіться відео голів та огляд матчу на сайті "Футбол 24".

Аутсайдер чемпіонату став черговою командою, яка без проблем вразила ворота "канонірів". Сенсаційний бомбардир початку сезону Пуккі нагадав про себе голом на 21-й хвилині. Обамеянг з "точки" зрівняв рахунок, але до перерви господарі все ж мали перевагу – захисники не помітили Кантвелла, який увірвався у штрафний та пробив точно в кут воріт.

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Через 12 хвилин після виходу з роздягалень Обамеянг оформив дубль і подарував Арсеналу надію на перемогу. Втім, лондонцям явно бракувало точності під час завершення атак, тому Юнгбергу довелося задовольнитися нічийним дебютом – 2:2.