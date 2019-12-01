Арсенал не зміг здолати Норвіч, Вулверхемптон та Шеффілд Юнайтед зіграли унічию: 14-й тур АПЛ, матчі неділі

У рамках 14-го туру АПЛ відбулось кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/2020, 14-й тур

Вулверхемптон – Шеффілд Юнайтед – 1:1

Голи: Догерті, 64 – Муссе, 2

Норвіч – Арсенал – 2:2

Голи: Пуккі, 21, Кентвелл, 45+2 – Обамеянг, 29 (пен), 57

Лестер – Евертон – початок матчу о 18:30

Манчестер Юнайтед – Астон Вілла – початок матчу о 18:30

У недільному поєдинку 14-го туру Вулверхемптон приймав сусіда по таблиці – Шеффілд Юнайтед. Гості блискавично швидко вийшли вперед вже на 2-й хвилині – Муссе прийняв передачу Белдока з флангу та зблизька потужно пробив у кут воріт. "Вовки" змогли відігратись лише після перерви – цього разу Догерті скористався навісом від Хіменеса і головою відправив м'яч у сітку. Фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1.

Арсенал після нещодавнього звільнення Емері приїхав у гості до аутсайдера – Норвіча. Пуккі нагадав про себе голом на 21-й хвилині, самотужки розібравшись з захистом "канонірів". Невдовзі Обамеянг зрівняв з "точки", але на перерву господарі пішли за переваги у рахунку – захисники не помітили Кантвелла, який увірвався у штрафний та пробив точно в кут воріт. У другому таймі Обамеянг знову відновив паритет, зігравши на добиванні після кутового – 2:2. Більше рахунок на табло не змінювався.

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