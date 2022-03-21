"Я живу за містом. Треба було поїхати туди. Добре, що там уже нікого не було. Зі мною був хлопець зі служби безпеки та тренер 2006 року. Будинок знаходиться з боку російського напрямку.

Красніков зізнався, чим займається Ярославський з початку війни в Україні

Наведу таке порівняння за прикладом турніру Великого Шолома чи коли 2 на 2 у теніс грають. Ішов вогонь по діагоналі, а наше село як сітка. Я кажу: "Аби не було другого м'яча – переподачі". Це було б смішно, якби не було так сумно", – сказав Красніков у програмі "Денисов Time".

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Однак ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають гідну відсіч ворогу.

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