"Йшов вогонь по діагоналі": Красніков розповів, як ледь не постраждав від окупантів
Віце-президент Металіста Євген Красніков пригадав початок наступу рашистів на Харків.
"Я живу за містом. Треба було поїхати туди. Добре, що там уже нікого не було. Зі мною був хлопець зі служби безпеки та тренер 2006 року. Будинок знаходиться з боку російського напрямку.
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Наведу таке порівняння за прикладом турніру Великого Шолома чи коли 2 на 2 у теніс грають. Ішов вогонь по діагоналі, а наше село як сітка. Я кажу: "Аби не було другого м'яча – переподачі". Це було б смішно, якби не було так сумно", – сказав Красніков у програмі "Денисов Time".
Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Однак ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають гідну відсіч ворогу.
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