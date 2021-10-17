Головний тренер дніпрян Ігор Йовічевіч окрилений успіхами своєї команди і готовий поборотися не лише за бронзу.

"Абсолютно задоволені грою проти Колоса. З першої до останньої хвилини контролювали матч, а це тренера найбільше тішить. З м’ячем робили те, що тренували: у середній зоні, в низькому блоці, не давали змоги їм проводити контратаки.

Красиві голи Довбика та Ігнатенка у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Колос – 2:0

Вони завдали лише два удари за 90 хвилин, а ми загострювали достатньо, виходили з-під пресингу, гарно комбінували, робили трикутники на флангах. Думаю, що все заплановане нам вдалося.

Можу сказати, що за грою це був один з найкращих наших матчів у чемпіонаті. Цей шлях веде нас вперед, і, думаю, у нас є достатньо амбіцій, щоб битися з грандами. Справа у досвіді. Клас і якість у нас є, а час – наш союзник. Я впевнений у команді, вірю в неї, вірю в себе", – цитує Йовічевіча офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, перемога над Колосом (2:0) дозволила дніпрянам піднятися на третю сходинку турнірної таблиці УПЛ.

СК Дніпро-1 здолав Колос і піднявся на третє місце УПЛ – Довбик забив черговий гол у чемпіонаті