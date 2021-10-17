"Абсолютно довольны игрой против Колоса. С первой до последней минуты контролировали матч, а это тренера больше всего радует. С мячом делали то, что тренировали: в средней зоне, в низком блоке, не позволяли им проводить контратаки.

Красивые голы Довбика и Игнатенко в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Колос – 2:0

Они нанесли только два удара за 90 минут, а мы заостряли достаточно, выходили из-под прессинга, хорошо комбинировали, делали треугольники на флангах. Думаю, что все запланированное нам удалось.

Могу сказать, что по игре это был один из лучших наших матчей в чемпионате. Этот путь ведет нас вперед, и, думаю, у нас есть достаточно амбиций, чтобы сражаться с грандами. Дело в опыте. Класс и качество у нас есть, а время – наш союзник. Я уверен в команде, верю в нее, верю в себя", – цитирует Йовичевича официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, победа над Колосом (2:0) позволила днепрянам подняться на третью строчку турнирной таблицы УПЛ.

СК Днепр-1 одолел Колос и поднялся на третье место УПЛ – Довбик забил очередной гол в чемпионате