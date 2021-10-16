СК Дніпро-1 впевнено переміг Колос у рамках 11-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу СК Дніпро-1 – Колос на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 захопив ініціативу з початку поєдинку, але вийти вперед зміг на 23 хвилині – після виносу захисника м'яч полетів до Ігнатенка, який потужно поцілив у ворота (не обійшлось без рикошету).

СК Дніпро-1 здолав Колос і піднявся на третє місце УПЛ – Довбик забив черговий гол у чемпіонаті

Перед перервою перевагу подвоїв Довбик. Дніпряни заробили право на штрафний, а Артем точним пострілом у нижній кут поставив крапку в зустрічі.

Таким чином, СК Дніпро-1 набрав 22 очки та піднявся на третє місце, Колос з 11 пунктами залишився одинадцятим.