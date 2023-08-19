Аль-Раед програв і у другому турі чемпіонату Саудівської Аравії. Старт Ігора Йовічевіча у новому клубі поки що невдалий.

Чемпіонат Саудівської Аравії, 2 тур

Абха – Аль-Раед – 1:0

Гол: Аль-Руваїлі, 57

У першому турі Аль-Раед розгромно програв Аль-Іттіхаду. Якщо проти чинного чемпіона шансів у команди Йовічевіча було обмаль, то сьогодні суперник був куди скромніший. Абха у першому турі теж програла, поступившись Аль-Хілялю.

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Долю гри вирішив один гол, забитий у другому таймі. Аль-Руваїлі ефектно вразив ворота Аль-Раеда і приніс своїй команді першу перемогу в сезоні. Підопічні Йовічевіча так і не змогли пробити Чіпріана Тетерушану, який нещодавно перейшов у Абху із Мілана. У активі румунського воротаря 5 сейвів, а от Абха завдала лише два удари у площину, проте цього вистачило для трьох очок.

Старт екс-тренера Шахтаря у новому клубі поки не складається. Після двох турів команда Йовічевіча іде на останньому місці – 0 очок, різниця голів 0:4. У наступному турі чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Раед зіграє проти грізного Аль-Хіляля. Цей матч відбудеться 24 серпня.

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