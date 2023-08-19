Чемпионат Саудовской Аравии, 2 тур

Абха – Аль-Раэд – 1:0

Гол: Аль-Руваили, 57

В первом туре Аль-Раэд разгромно проиграл Аль-Иттихаду. Если против действующего чемпиона шансов у команды Йовичевича было мало, то сегодня соперник был куда скромнее. Абха в первом туре тоже проиграла, уступив Аль-Хилялю.

Роналду с Аль-Насром потерпел второе поражение подряд, Джеррард снова отпраздновал победу

Судьбу игры решил один гол, забитый во втором тайме. Аль-Руваили эффектно поразил ворота Аль-Раэда и принес своей команде первую победу в сезоне. Подопечные Йовичевича так и не смогли пробить Чиприана Тэтэрушану, недавно перешедшего в Абху из Милана. В активе румынского вратаря пять сейвов, а вот Абха нанесла лишь два удара в створ, однако этого хватило для трех очков.

Старт экс-тренера Шахтера в новом клубе пока не складывается. После двух туров команда Йовичевича идет на последнем месте – 0 очков, разница голов 0:4. В следующем туре чемпионата Саудовской Аравии Аль-Раэед сыграет против грозного Аль-Хиляля. Этот матч состоится 24 августа.

Йовічевіч проти Роналду, а міг би проти Шахтаря: привид Хацкевича може коштувати тренеру успішної кар'єри