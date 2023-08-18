Стартував другий тур чемпіонату Саудівської Аравії сезону 2023/24. Результати та огляд матчів – в цій новині на "Футбол 24".

Саудівська Аравія, 2 тур

Аль Хазм – Аль-Іттіфак – 0:2

Голи: Квайсон, 17, Вітінью, 52

Аль-Наср – Аль-Таавун – 0:1

Голи: Кана, 20, Бухусайн, 90+6

У другому турі команда Стівена Джеррарда Аль-Іттіфак зустрічалась з Аль-Хазмою. В першому таймі команда англійського фахівця мала лише один удар у площину воріт, але його було достатньо для того, щоб відкрити рахунок. Квайсон вдало пробив і вивів свою команду вперед. По перерві Аль-Іттіфак ще раз засмутив свого суперника. Вітінью подвоїв перевагу своєї команди і поставив крапку в матчі.

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Кріштіану Роналду пропускав перший тур, оскільки відпочивав після фіналу Кубка арабських чемпіонів. Повернення португальця не допомогло Аль-Насру здобути бажану перемогу. Підопічні Каштру нанесли 25 ударів по воротах суперника, втім, м'яч так і не опинився у сітці. Команда Роналду таким чином зазнала другої поразки поспіль.

Після двох турів Аль-Іттіфак посідає другу сходинку, маючи шість очок у своєму активі. Аль-Наср перебуває на 15 місці без набраних балів.

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