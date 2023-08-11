Екс-форвард Ліверпуля феєрично дебютував у Саудівській Аравії – хет-трик з допомогою ще двох колишніх зірок АПЛ
Аль-Ахлі результативно розпочав чемпіонат Саудівської Аравії, а головною дієвою особою став Роберто Фірміно.
Чемпіонат Саудівської Аравії 2023/24, 1-й тур
Аль-Ахлі – Аль-Хазем – 3:1
Голи: Фірміно, 6, 10, 72 – Віна, 50
Першість Саудівської Аравії стартувала сьогодні матчем між Аль-Ахлі та Аль-Хаземом. У складі Аль-Ахлі дебютували такі зірки як Боббі Фірміно, Аллен Сен-Максімен, Ріяд Марез, Едуар Менді, Франк Кессьє. Втім, головною дійовою особою став бразильський екс-форвард Ліверпуля.
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Вже на 6 хвилині Фірміно відкрив рахунок у зустрічі, замкнувши навіс Майраші, а на 10-й Роберто оформив дубль. В атаці взяли участь Сен-Максімен та Марез, а бразилець завершив передачу останнього. По перерві Аль-Хазем відіграв один м'яч, але Фірміно був нестримним та оформив хет-трик, з другої спроби перегравши воротаря.
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