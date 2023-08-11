Чемпіонат Саудівської Аравії 2023/24, 1-й тур

Аль-Ахлі – Аль-Хазем – 3:1

Голи: Фірміно, 6, 10, 72 – Віна, 50

Першість Саудівської Аравії стартувала сьогодні матчем між Аль-Ахлі та Аль-Хаземом. У складі Аль-Ахлі дебютували такі зірки як Боббі Фірміно, Аллен Сен-Максімен, Ріяд Марез, Едуар Менді, Франк Кессьє. Втім, головною дійовою особою став бразильський екс-форвард Ліверпуля.

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Вже на 6 хвилині Фірміно відкрив рахунок у зустрічі, замкнувши навіс Майраші, а на 10-й Роберто оформив дубль. В атаці взяли участь Сен-Максімен та Марез, а бразилець завершив передачу останнього. По перерві Аль-Хазем відіграв один м'яч, але Фірміно був нестримним та оформив хет-трик, з другої спроби перегравши воротаря.

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Roberto Firmino scores the first goal of the Saudi Pro League season



(via @SPL)pic.twitter.com/9lJrH8Cm8Q — B/R Football (@brfootball) August 11, 2023

Roberto Firmino, Riyad Mahrez and Allan Saint-Maximin all combined for this goal @SPL pic.twitter.com/MtD2iAQU6q — GOAL (@goal) August 11, 2023