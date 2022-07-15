"Ми мали кількох кандидатур, але Йовічевіч залишався кандидатом номер один. Насамперед він має європейський досвід – він як гравець був одним із перших, хто з Хорватії потрапив до Реала (Мадрид), він тренував Динамо U-19 (Загреб) і показав дуже гарний результат із ними. І загалом, на мій погляд, це тренер із досить великими перспективами.

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Але одна з найголовніших причин – він має дуже великий досвід в українському чемпіонаті. Він знає український чемпіонат, пропрацював у ньому понад чотири роки, знає футболістів, які сьогодні в нас у команді – це і наші гравці, і ті, які повернулися з оренд. Він розуміє їхній рівень, тож не знадобиться багато часу, і від першого дня тренер знає, з ким має справу і чого від хлопців вимагати.

Ці досвід і знання, які він має про український чемпіонат, щодо того, що він є тренером європейського розумового складу, європейського підходу до тренувального процесу й поза ним, і поміж найголовніших, що він проповідує атакувальний футбол, який є нашою ДНК, нашою візитівкою – усі ці обставини привели нас до того, що ми одноголосно обрали Ігора Йовічевіча", – наводить слова Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар офіційно призначив наставником Ігора Йовічевіча. Хорват на цій посаді замінив італійця Роберто Де Дзербі.

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