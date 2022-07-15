"Йовічевіч залишався кандидатом номер один": Палкін пояснив вибір нового тренера Шахтаря
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував призначення Ігора Йовічевіча на посаду головного тренера команди.
"Ми мали кількох кандидатур, але Йовічевіч залишався кандидатом номер один. Насамперед він має європейський досвід – він як гравець був одним із перших, хто з Хорватії потрапив до Реала (Мадрид), він тренував Динамо U-19 (Загреб) і показав дуже гарний результат із ними. І загалом, на мій погляд, це тренер із досить великими перспективами.
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Але одна з найголовніших причин – він має дуже великий досвід в українському чемпіонаті. Він знає український чемпіонат, пропрацював у ньому понад чотири роки, знає футболістів, які сьогодні в нас у команді – це і наші гравці, і ті, які повернулися з оренд. Він розуміє їхній рівень, тож не знадобиться багато часу, і від першого дня тренер знає, з ким має справу і чого від хлопців вимагати.
Ці досвід і знання, які він має про український чемпіонат, щодо того, що він є тренером європейського розумового складу, європейського підходу до тренувального процесу й поза ним, і поміж найголовніших, що він проповідує атакувальний футбол, який є нашою ДНК, нашою візитівкою – усі ці обставини привели нас до того, що ми одноголосно обрали Ігора Йовічевіча", – наводить слова Палкіна офіційний сайт Шахтаря.
Нагадаємо, Шахтар офіційно призначив наставником Ігора Йовічевіча. Хорват на цій посаді замінив італійця Роберто Де Дзербі.
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