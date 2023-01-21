"Чи задоволений я матчем з Аустрією? Перш за все, добре, що немає травмованих – це найважливіше на цьому етапі підготовки. Можемо сказати, що все за планом: щоденно працювали над сегментами як тактичними, так і фізичними. Думаю, десь на 70% від оптимальної фізичної готовності ми перебуваємо зараз. Є потенціал для прогресу, є ще достатньо часу, щоб підготуватися до чемпіонату й до першої гри з Ренном.

Дебютна поразка Шахтаря у відеоогляді матчу з Аустрією – 1:2

Аустрія була гарним опонентом у фізичному плані, бо хлопці дуже потужні, але все одно протягом гри ми мали динаміку, структуру й моменти, де могли забивати. Але, звісно, команда, яка раніше починає чемпіонат, більше тренується. Це вже їхня четверта гра, вони спритніші, швидші на м'ячі. А нам ще потрібно працювати. Відпочинемо трохи й готуватимемося до другого циклу, де збільшимо навантаження – і індивідуальні для самих футболістів, і колективні. Думаю, все буде нормально. Мусимо також навчитися жити без Мудрика, всі повинні зрозуміти відповідальність кожного гравця, щоб додати кожен на своїй позиції. І тоді можемо залишитися дійсно на цих місцях як претенденти на чемпіонство", – цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, у першому матчі 2023 року "гірники" поступились Аустрії з рахунком 1:2. Після вихідних команда повернеться до Туреччини та продовжить підготовку до весняної частини сезону.

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