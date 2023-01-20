Товариський матч

Шахтар – Аустрія – 1:2

Голи: Бондаренко, 79 (пен) – Холланд, 24, Копп, 72

Шахтар програв Аустрії у першому матчі на зборах – новачок дебютував, Йовічевічу показали слабке місце

Шахтар у першому матчі 2023 року поступився Аустрії. Перший тайм розпочав резерв команди і, попри певну перевагу у володінні м'ячем, пропустив на 24-й хвилині – після розіграшу кутового м'яч відскочив до Джеймса Холланда і той з-за меж штрафного майданчика влучно закрутив у дальній кут. Віденці на куражі не дозволили "гірникам" створити бодай один момент, аби відігратись.

По перерві Йовічевіч повністю змінив склад і старожили стали все частіше загострювати біля воріт суперника. Криськів з меж штрафного пробив у дотик, Сікан з гострого кута влучив у кіпера, а Зубков зі штрафного пробив у руки Фрюхтлю. За 20 хвилин до завершення поєдинку черговий кутовий приніс гол Аустрії – Копп головою замкнув навіс партнера, випередивши Бондаря. За трохи Коноплю завалили у штрафному і арбітр призначив пенальті. Бондаренко холоднокровно переграв кіпера віденців. Сікан на останніх хвилинах міг врятувати нічию, але пробив повз ворота з вигідної позиції.

Наступний спаринг підопічні Ігора Йовічевіча проведуть 27 січня зі словенським Копером.

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