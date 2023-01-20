Шахтар та Аустрія зіграли спаринг на зборах у Туреччині. Читайте рахунок та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч 20 січня 2023

Шахтар – Аустрія – 1:2

Голи: Бондаренко, 79 (пен) – Холланд, 24, Копп, 72

Шахтар (1 тайм): Шевченко – Гочолейшвілі, Козік, Фарина, Михайліченко – Джурасек, Назарина, Очеретько – Тотовицький, Борячук, Кулаков.

Шахтар (2 тайм): Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Топалов – Степаненко, Бондаренко, Криськів – Петряк, Сікан, Зубков.

Команда Ігора Йовічевіча розпочала підготовку до другої частини сезону 2022/23. Першим суперником Шахтаря на зборах у Туреччині стала віденська Аустрія – сьома команда турнірної таблиці Австрії, яка вже зіграла кілька контрольних матчів.

"Гірники" призвичаюються жити та грати без Михайла Мудрика, який перейшов у Челсі за рекордну суму в історії українського футболу. Ігор Йовічевіч вдався до експериментів, випустивши з перших хвилин повністю резервний склад – жоден гравець зі стартової 11-ки восени не був основним. Зокрема, на лівому фланзі атаки з'явився Андрій Борячук, якому протистояв люксембуржець Марвін Мартінс – колишній оборонець львівських Карпат, який зараз виступає за Аустрію. Ярослав Ракицький у заявку на матч не потрапив, як і Георгій Судаков.

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Вже на другій хвилині по воротах Олексія Шевченка завдали першого удару, але він був дуже невдалим. На перших хвилинах виділявся новачок Георгій Гочолейшвілі, який активно нарізав кілометраж правим флангом. В одному з епізодів він класно віддав на хід Кулакову, однак кіпер Аустрії був першим на м'ячі. Віденці відповіли затяжною атакою, яка завершилася дуже неточним ударом зі штрафного.

На 17-й хвилині Тотовицький розігнав перспективний наступ "помаранчево-чорних", який завершився невдалою передачею самого Андрія на Борячука. Переважав Шахтар у дебюті гри, однак ударів по воротах австрійців не було. Виключно "стерильне" володіння, а всі намагання загострити переривали суперники. Лише на 23-й Назарина пробив з-за меж штрафного, однак не влучив.

Тим несподіванішим став гол Аустрії на 24-й хвилині. Після подачі кутового Кулаков вибив за межі штрафного, проте точно на на ногу Джеймсу Холланду. Досвідчений австралійський опорник з ходу більярдним ударом увігнав м'яч у кут воріт Олексія Шевченка. Ще один стандарт біля воріт "гірників" знову ледь не став гольовим. Фішер не влучив у площину з меж воротарського.

Такий розвиток подій десь знітив резервістів Шахтаря. Принаймні, до перерви "гірники" так і не організували бодай якоїсь більш-менш цікавої атаки. Гравці Аустрії почали активно йти в пресинг на чужій половині та змусили українців припуститися низки помилок, однак у першому таймі рахунок більше не змінився. 0:1.

На другий тайм Йовічевіч повністю змінив склад, який став максимально наближеним до оптимального. Хіба що Дмитро Топалов, який з'явився на лівому фланзі захисту, не мав ігрової практики в першій частині сезону. І одразу з'явився момент – Криськів з меж штрафного пробив у дотик, проте не влучив. Нарешті і удар у площину – Петряк класно кинув аут на Сікана, а Данило з гострого кута влучив у кіпера. Стало значно веселіше – "гірники" додали передусім у швидкості. Петряк міг вийти віч-на-віч з воротарем, але не зміг обробити м'яч після довгого пасу з глибини. Був момент і у Зубкова, який зі штрафного пробив у руки Фрюхтлю.

Підвела техніка Данила Сікана, який вкрай невдало обробив м'яч у штрафному австрійців. А міг бути вихід віч-на-віч. Ледь не забив Криськів після рикошету від захисника – тільки кутовий. Вступив у гру і Анатолій Трубін, який парирував сильний удар з гострого кута. Ще одну класну атаку віденців завершив Табаковіч, який налякав турецьких горобців на даху стадіону – настільки невдалим був його удар. Перспективний шанс змарнував Зубков, який не зміг обробити м'яч. Надто багато технічного браку від "гірників" – наслідки втягування у підготовку і тривалої перерви без футболу.

На 72-й хвилині Шахтар знову пропустив після кутового. Копп виграв бороьбу в Бондаря і головою подвоїв перевагу Аустрії. "Гірники" отримали шанс скоротити відставання на 79-й. Конопля заробив пенальті, який реалізував Артем Бондаренко. Сікан мав зрівнювати, але змарнував супершанс, перекинувши м'яч повз ворота з вигідної позиції.

У підсумку, 1:2 – два голи після розіграшу кутових принесли перемогу Аустрії. Ігор Йовічевіч отримав від австрійської команди вказівку на слабке місце перед матчами Ліги Європи з Ренном, до яких залишається менше місяця. Стандарти сьогодні стали проблемою для "помаранчево-чорних", креативу в центрі поля за відсутності Судакова бракувало, а адекватної заміни Мудрику поки і близько не видно, попри активность Петряка в другому таймі.

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