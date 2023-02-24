"Те, що буде, це є нагорода для цієї команди, для цього покоління. Заслужили своєю поведінкою, характером, манерою гри, терпінням. Пройти Ренн не кожен зможе, серйозно. Ми говоримо про дуже гарну команду, яка і за бюджетом набагато краща за нас. А кожен з наших хлопців зіграв так, як було потрібно, аби виграти матч.

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Трубін для мене є топом. Просто топ – інших слів немає для нього. Не тільки через пенальті. Те, як він захищає ворота, як грає ногами – він має все, що повинен мати топовий голкіпер. І я щасливий, що він у Шахтарі. Сподіваюся, ще на трошки затримається в нас, аби набратись зрілості. Щоб, коли прийде в інший клуб, одразу завоював місце і був одним із найкращих у Європі. Це моя особиста думка.

Щодо Кевіна – теж вразила його персональність. 18 років, зайшов за нас, не грав декілька місяців, але й простір захоплював, зону брав, зберіг декілька м’ячів спиною. Дуже важко увійти в таку гру, як ця. Загалом підніму руки і зніму кепку перед командою за те, що вони показали, що робимо історію. Тому що не було цього написано в нашому житті вчора, сьогодні, але, напевно, ми малюємо наше чудове майбутнє", – цитує Йовічевіча сайт клубу.

Нагадаємо, Трубін протягом 120 хвилин здійснив низку сейвів, а у серії післяматчевих пенальті парирував 3 удари. Келсі ж вдало увійшов у гру та реалізував вирішальний пенальті. В 1/8 "гірники" зіграють проти Фейєнорда.

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