"Почну з теми Криськіва. Ніхто не знав, і я не хотів на передматчевій пресконференції говорити, що він травмувався цього тижня – це вибило його з ритму десь на тиждень. Невеличка травма, але він не міг зіграти ніяк. За порадою лікарів ми його просто зберегли, щоб він був готовий до чемпіонату й допоміг нам, як він нам допомагає.

Йовічевіч – про вихід Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи: "Це не демагогія, не порожні слова, що ми граємо за Україну"

На його місце вирішили поставити Топалова, бо вважали, що він десь може розтягнути команду, скористатися простором, виконати подачу з лівої ноги. Розуміли, що нас накриватимуть, тому через комбінаторику, через довгий пас можемо дістатися позиції, з якої він може прострілити й загострити атаку.

Можу похвалити його, бо він довго не грав, і це перший його матч європейського рівня. Топалов був на висоті та протягом матчу набирав обертів, і я вдоволений його грою", – наводить слова Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Додамо, що "гірники" в серії пенальті здолали Ренн, поступившись в основний і додатковий час. У першому поєдинку Криськів став автором гола, а також віддав передачу, після якої Конопля заробив вирішальний пенальті.

Шахтар у серії пенальті здолав Ренн і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи – автогол врятував "гірників", Трубін став героєм