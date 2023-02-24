"То, что будет, это есть награда для этой команды, для этого поколения. Заслужили своим поведением, характером, манерой игры, терпением. Пройти Ренн не каждый сможет, серьезно. Мы говорим об очень хорошей команде, которая и по бюджету намного лучше нас. А каждый из наших ребят сыграл так, как было нужно, чтобы выиграть матч.

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Трубин для меня является топом. Просто топ – других слов нет для него. Не только из-за пенальти. То, как он защищает ворота, как играет ногами – он имеет все, что должен иметь топовый голкипер. И я счастлив, что он в Шахтере. Надеюсь, еще на немножко задержится у нас, чтобы набраться зрелости. Чтобы, когда придет в другой клуб, сразу завоевал место и был одним из лучших в Европе. Это мое личное мнение.

По Кевину – тоже поразила его персональность. 18 лет, зашел за нас, не играл несколько месяцев, но и пространство захватывал, зону брал, сохранил несколько мячей спиной. Очень трудно войти в такую игру, как эта. В общем подниму руки и сниму кепку перед командой за то, что они показали, что делаем историю. Потому что не было этого написано в нашей жизни вчера, сегодня, но, наверное, мы рисуем наше замечательное будущее", – цитирует Йовичевича сайт клуба.

Напомним, Трубин в течение 120 минут совершил ряд сейвов, а в серии послематчевых пенальти парировал 3 удара. Келси же удачно вошел в игру и реализовал решающий пенальти. В 1/8 "горняки" сыграют против Фейеноорда.

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