48-річний хорватський фахівець відвідав вчорашній товариський матч у межах благодійного турне між загребським та київським Динамо, який завершився бойовою нічиєю 2:2.

Динамо Загреб – Динамо Київ – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Ігор спостерігав за поєдинком разом зі своєю дружиною Снєжаною, а перед стартовим свистком заспівав національний гімн України. Вийшло доволі щиро.

Хорват із українським серцем

Ігор Йовічевич із дружиною відвідав матч київського Динамо у Загребі

Послухайте це щире виконання гімну України pic.twitter.com/4mx4d0E0vg — FootballHub (@FootballHub_Ua) April 29, 2022

Нагадаємо, наставник СК Дніпро-1 з перших днів повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну. Раніше він виходив на акцію у Загребі.

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