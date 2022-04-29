Йовічевіч підтвердив реноме хорвата з українським серцем, щиро виконавши наш гімн перед матчем Динамо
Головний тренер СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч вкотре публічно підтримав Україну, якій віддав чимало років тренерської роботи.
48-річний хорватський фахівець відвідав вчорашній товариський матч у межах благодійного турне між загребським та київським Динамо, який завершився бойовою нічиєю 2:2.
Динамо Загреб – Динамо Київ – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Ігор спостерігав за поєдинком разом зі своєю дружиною Снєжаною, а перед стартовим свистком заспівав національний гімн України. Вийшло доволі щиро.
Нагадаємо, наставник СК Дніпро-1 з перших днів повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну. Раніше він виходив на акцію у Загребі.
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