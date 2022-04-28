Товариський матч 28 квітня 2022 року

Динамо Загреб – Динамо Київ – 2:2

Голи: Вукотіч, 29, Менало, 38 – Ванат, 8, 16

Загребська команда розпочала більш активно, проте саме кияни вийшли вперед. Довбик втік від захисту хорватів та викотив Ванату, який розстріляв ворота Задро. Через 8 хвилин Буяльський передачею в дотик вивів Ваната на ударну позицію, а Владислав оформив другий поспіль дубль.

Динамо втратило перемогу над Динамо Загреб – Ванат забив 4 голи за менш ніж 48 годин, Довбик знову проявив себе

Втім, ще до перерви Динамо Загреб відігралось. Вукотіч потужним ударом від поперечки відквитав один м'яч, а Менало, прорвавшись з правого флангу та обігравши Сироту, вирівняв становище. У другій половині команди здебільшого пробивали здалеку, однак до голів це так і не призвело, тож команди завершили результативною нічиєю.