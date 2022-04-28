Динамо Загреб і Динамо Київ розійшлися бойовою нічию (2:2) у благодійному спарингові для збору допомоги постраждалим у війні, яку Росія розв'язала проти мирної України. Рахунок і огляд матчу – на "Футбол 24".

Товариський матч 28 квітня 2022 року

Динамо Загреб – Динамо Київ – 2:2

Голи: Вукотіч, 29, Менало, 38 – Ванат, 8, 16

Динамо (Київ): Бойко (Бущан, 46) – Караваєв (Кравченко, 36), Попов (Бурда, 64), Сирота (Забарний, 46), Вівчаренко (Дубінчак, 46) – Сидорчук (Андрієвський, 46), Шапаренко (Гармаш, 46) – Шепелєв (Антюх, 46), Буяльський (Бражко, 74), Ванат – Довбик

Господарі, які вийшли запасним складом, що повністю оновився після попередньої гри в чемпіонаті Хорватії, гостріше почали. Юріч увірвався до воротарського – Сирота своєчасно висунувся і заблокував. Батуріна на 7 хвилині закрутив з-за меж штрафного у стійку. А практично в наступній атаці, чи не першій осмисленій з боку киян, прийшов перший гол. Караваєв класно кинув у прорив Довбика, який уникнув офсайду та отримав океан простору. Артем не став тягнути ковдру на себе, а виклав під удар Ванату, який набігав разом з Буяльським. Третій гол 20-річного форварда за 3 дні! І знову відзначаємо, як же класно відкривається та бачить партнерів Довбик.

Динамо Загреб – Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу

Ну, і як же без Буяльського. Сирота пройшов до воріт і віддав на периметр, Віталій у дотик закинув на Ваната. Владислав також зіграв на лінії з останнім захисником і впевнено розібрався з голкіпером. Топовий виступ Ваната. Загребці продерлися у володіння Бойка, і хто страхує захисників, читаючи гру? Правильно, автор дубля в обох матчах Києва за ці 3 дні. Дуже подобається Ванат, хоча сьогодні він по суті грає на проблемній позиції лівого вінгера. Господарі повернулися у гру на 29 хвилині. Рукавіна розібрався з кількома опонентами, зібравши біля себе основні сили киян і відкинувши назад під удар. Гармата Вукотіча прошила дев'ятку Бойка.

Цікаво, що у Загреба відзначився 19-річний атакувальний хавбек молодіжних збірних Чорногорії, який ще не дебютував за хорватське Динамо в офіційних матчах. Серія замін господарів на 30-й. Попов заробив штрафний для суперника, стінка заблокувала удар. А на 38 хвилині рахунок став нічийним 2:2. Вівчаренко бездумно пішов уперед і віддав м'яч, а партнери не підстрахували. Доволі результативний півзахисник збірної Боснії і Герцеговини Лука Менало знущально легко обіграв Сироту і прокинув повз Бойка, снаряд від ноги Караваєва зрикошетив у ворота.

Ще серія ударів загребців, які дуже потужно тиснуть на захисні порядки української команди. Але останнє слово за динамівцями. Шапаренко сам відібірав, сам і віддав під удар Довбику. Дещо гоструватий кут завадив Артему прошити голкіпера. Загреб перевершив Київ за кількістю ударів у першому таймі, але якість моментів команди Луческу була не гіршою. В обороні гостей доволі несподіваний прохідний двір, адже у суперниках всього лишень резервісти та зовсім молоді вихованці загребського Динамо.

Перший кутовий для киян (після 5 у суперника) аж на 54 хвилині заробив Ванат. Андрієвський подав на лінію штрафного, Гармаш з льоту пробив дуже невдало. Дубінчак пройшов ліворуч і прострілив у центр. Дальній спробі Ваната також забракло влучності. Усе той же надактивний Владислав перехопив, елегантно познущався над опонентом і віддав Антюху. Денис обігрався з Довбиком і вгатив здалеку, кулаки воротаря відчули на собі міць удару.

Обмін дальніми пострілами. Ще кілька замін. Безсило покидає поле Буяльський, який феєрив проти Борусії у Дортмунді ще позавчора, але й нині гол зробив. Гра зовсім втратила темп. Суперники не можуть скористатися прогалинами в обороні киян. Гармаш зі штрафного прошив стінку, але воротар правильно розташувався і потягнув могутній удар метрів з 30. Своя гармата і в заребців. Дувняк з дальної дистанції перевірив реакцію Бущана.

Парочка гострих рейдів киян у напіфланги, хорвати встигають заблокувати. Кулач фінтить і віддає, Кравченко не розпорядився моментом, як хотілося б. На останніх секундах Динамо зрівняло рахунок за ударами (11:11), закріпивши перевагу в кількості влучань у площину воріт (6:4). Кулач красиво підрізав головою подачу Андрієвського, але воротар парирував. Матч втрачених можливостей для Динамо Київ. Можна було і треба було перемагати. По суті самі подарували супернику нічию. Як варіант для виправдання – надто багато сил майже цей же склад витратив у Дортмунді якихось 48 годин тому.