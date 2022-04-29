Йовичевич подтвердил реноме хорвата с украинским сердцем, искренне исполнив наш гимн перед матчем Динамо
Главный тренер СК Днепр-1 Игор Йовичевич в очередной раз публично поддержал Украину, которой отдал много лет тренерской работе.
48-летний хорватский специалист посетил вчерашний товарищеский матч в рамках благотворительного турне между загребским и киевским Динамо, завершившимся боевой ничьей 2:2.
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Игор наблюдал за поединком вместе со своей женой Снежаной, а перед стартовым свистком спел национальный гимн Украины. Получилось довольно искренне.
Напомним, наставник СК Днепр-1 с первых дней полномасштабного вторжения России поддерживает Украину. Ранее он выходил на акцию в Загребе.
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