Главный тренер СК Днепр-1 Игор Йовичевич в очередной раз публично поддержал Украину, которой отдал много лет тренерской работе.

48-летний хорватский специалист посетил вчерашний товарищеский матч в рамках благотворительного турне между загребским и киевским Динамо, завершившимся боевой ничьей 2:2.

Динамо Загреб – Динамо Киев – 2:2 – видео голов и обзор матча

Игор наблюдал за поединком вместе со своей женой Снежаной, а перед стартовым свистком спел национальный гимн Украины. Получилось довольно искренне.

Хорват с украинским сердцем

Игорь Йовичевич с женой посетил матч киевского Динамо в Загребе

Послушайте это искреннее исполнение гимна Украины pic.twitter.com/4mx4d0E0vg — FootballHub (@FootballHub_Ua) 29 апреля 2022 г.

Напомним, наставник СК Днепр-1 с первых дней полномасштабного вторжения России поддерживает Украину. Ранее он выходил на акцию в Загребе.