"Такі тести із суперником рівня Ліги чемпіонів – великий виклик для розуміння того, де ми є, адже вже за місяць такі команди протистоятимуть нам у офіційних іграх. Завжди маєш бачити, де ти перебуваєш на цей момент, бути скромним, але водночас поважати себе. Якщо не поважатимеш себе, то ніхто тебе не поважатиме.

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Виконавці Аякса – гравці справді високого рівня. Зрозуміло, коли платиш за футболіста 30 мільйонів євро, то він має робити різницю – так само й Ентоні робив різницю, Тадіч, якого ми чудово знаємо... Грати проти таких футболістів для нас – дуже гарна перевірка. Наші хлопці чудово попрацювали, хоча грали не по 90 хвилин, а по 45, та вони все одно молодці.

Щоденна робота на тренуваннях дає впевненість для гри на такому рівні. І кількість тренувань, хороших тренувань, має значення. Навіть коли не граєш, коли тренер тебе не бачить, коли йде дощ, ти завжди маєш бути мотивованим на тренуваннях. І це той рівень, який дозволить нам бути конкурентоспроможними з такими суперниками, як Аякс", – цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

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