Захисник Андерлехта Богдан Михайліченко знову виступатиме в чемпіонаті України. Вихованець Динамо перейшов у Шахтар.

Михайліченко приєднався до "гірників" на правах оренди. По завершенні сезону Шахтар матиме право викупити контракт 25-річного українця, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Цікаво, що Богдан Михайліченко – вихованець Динамо, але за головну команду киян зіграв лише 2 поєдинки. Також в Україні виступав за Сталь і Зорю. Саме з луганського клубу Андерлехт купив цього лівого захисника влітку 2020 року.

До слова, у минулому сезоні Михайліченко втратив місце в основі Андерлехта, загалом зігравши менше тисячі хвилин. Українця витіснив іспанець Серхіо Гомес, який демонстрував феноменальні як для захисника показники результативності – 5 голів та 12 асистів у 34 матчах Ліги Жупіле.

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