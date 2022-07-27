"Такие тесты с соперником уровня Лиги чемпионов – большой вызов для понимания того, где мы есть, ведь уже через месяц такие команды будут противостоять нам в официальных играх. Если не будешь уважать себя, то никто тебя не будет уважать.

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Исполнители Аякса – игроки действительно высокого уровня. Разумеется, когда платишь за футболиста 30 миллионов евро, он должен делать разницу – так же и Энтони делал разницу, Тадич, которого мы прекрасно знаем… Играть против таких футболистов для нас – очень хорошая проверка. Наши ребята отлично поработали, хотя играли не по 90 минут, а по 45, но они все равно молодцы.

Ежедневная работа на тренировках дает уверенность в игре на таком уровне. И количество тренировок, хороших тренировок имеет значение. Даже когда не играешь, когда тренер тебя не видит, когда идет дождь, ты всегда должен быть мотивирован на тренировках. И это тот уровень, который позволит нам быть конкурентоспособными с такими соперниками, как Аякс", – цитирует Йовичевича официальный сайт Шахтера.

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