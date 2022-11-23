Хорватського фахівця відзначили особливою нагородою, але вона не має жодного стосунку до футболу.

Український легіонер пожартував щодо візиту СБУ до Києво-Печерської Лаври

"Сьогодні пережив приємну i несподiвану подiю – отримав медаль від Митрополита Київського i всiєї України Православної Церкви України Епіфанія "за жертовність і любов до України". Я не можу приховати своїх почуттів до цієї країни і народу. Почуваюся одним із вас, українцем! Для мене велика честь i гордiсть отримати цей почесний подарунок, і я безмежно вдячний", – написав Йовічевіч в Instagram.

Нагадаємо, хорват познайомився з Україною на початку нульових, коли виступав за Карпати. Тренерська кар'єра Йовічевіча також виявилася тісно переплетена з нашою країною, а складний період війни лише скріпив цей зв'язок.

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