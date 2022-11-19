Матч між СК Дніпром-1 і Шахтарем подарував українському чемпіонату давно забуте враження великої події. Навіть вболівальники, які лише поверхнево стежать за УПЛ, чули про важливість даного поєдинку й чекали на нього. "Спортклубівці" підходили до зустрічі в статусі лідера, маючи 5 очок переваги над "гірниками" (хоча у них була гра в запасі), тож результат битви в Ужгороді мав величезне значення.

Йовічевіч продовжив експерименти, Кучер зіткнувся з проблемами

Якщо за рівнем футболу визначити сильнішого до стартового свистка було важко, то за кадровим потенціалом донеччани відчутно переважали. Ігор Йовічевіч навіть дозволив собі притримати Траоре в запасі. Крім того, екс-коуч дніпровців залишив на банці екс-дніпровця Лукаса Тейлора, продовживши експеримент із використанням Бондара в ролі правого фулбека. В центрі оборони вийшов Кривцов, а в опорній зоні з'явився Назарина.

Олександр Кучер не міг розраховувати на ключового вінгера – Амаша. Його вдалося вичепити з табору збірної Алжиру й навіть внести до заявки в якості футболіста основи, але перед початком зустрічі Яніса замінив Танчик. Хавбек навіть не тренувався. Крім того, на лавку довелося повернути опального Балулі.

Феєричний старт битви

Перший тайм відверто сподобався. Команди демонстрували пристойні швидкості й не збиралися відмовлятись від свого стилю. Дебютний момент стався вже на 5-й хвилині – це Довбик хитнув Матвієнка й пробив метрів з 20-ти під ближню стійку. Трубін парирував!

На старті зустрічі суперники не поступались один одному в активності. СК Дніпро-1 виглядав навіть дещо краще,, однак на 17-й хвилині саме "жовто-чорні" пропустили гол. Його провів Мудрик, який прийняв пас від Бондаренка й прорвався лівим флангом до лінії штрафного. Свій прохід Михайло завершив ударом по центру з підступним відскоком перед Валефом – голкіпер не зміг з ним впоратись. 1:0!

Втім, всього через чотири хвилини підопічні Олександра Кучера зрівняли рахунок. І як! Адамюк перекинув м'яч через опонента й запустив передачу на Довбика, а Артем увійшов на правий край штрафного та п'яткою скинув сферу Гуцуляку. Олексій покотив паралельно воротам на Піхальонка, а той пробив другим дотиком – Трубін же впав ще після першого. 1:1!

Друга половина першого тайму виявилась відверто невдалою для "гірників". У команди Ігора Йовічевіча практично нічого не виходило в атаці, а на 35-й отримав травму Кривцов. Бондара довелося перевести в центр оборони, а замість Сергія вийшов Тейлор.

Невгамовний Довбик робить гру

СК Дніпро-1, своєю чергою, створив дві шикарні можливості вирватись уперед. Обидва в активі Довбика. На 31-й він замкнув навіс від Танчика ударом головою під дальню стійку (Трубін парирував), а на 36-й Артем пробив після подачі з кутового – м'яч пройшов поруч з каркасом! Зрештою, свисток арбітра відправив команди відпочивати за 1:1 на табло.

Другий тайм "гірники" почали активніше, але Довбику було все одно. За сім хвилин після відновлення гри нападник отримав передачу від Піхальонка, розвернувся й потужно пробив з-за меж карного майданчика – точно в ближній кут! 2:1. СК Дніпро-1 несподівано, але заслужено повів у рахунку.

Швидко відповісти на цей гол Шахтарю не вдалося. Наступні десять хвилин пройшли без моментів, та і загалом гостроти біля воріт "жовто-чорних" не виникало. Ігор Йовічевіч змушений був реагувати, випустивши Траоре й Криськіва замість Сікана та Назарини.

Фінальний провал Шахтаря

Цей хід дав необхідний імпульс "гірникам". Вже на 65-й хвилині Мудрик мав зрівнювати рахунок, увірвався на лівий край штрафного й потужно пробивши низом, однак Валеф парирував. На 68-й же Криськів розхитав захисників і бахнув з гострого кута, але голкіпер виручив і тут!

Здавалося, що Шахтар перехопив ініціативу, однак досить швидко СК Дніпро-1 вирівняв хід зустрічі. Починаючи із 70-х хвилин, підопічні Олександра Кучера впевнено захищали результат, виграючи єдиноборства й не підускаючи суперника до периметру власного карного майданчика. Вихід Петряка замістть Степаненка на 80-й хвилині ніяк не допоміг донеччанам.

"Гірники" так нічого й не створили. Зрештою, фінальний свисток зафіксував заслужену перемогу СК Дніпра-1! "Жовто-чорні" набрали 35 очок, відірвавшись від Шахтаря аж на вісім залікових балів (а від Динамо – на всі 12). Хіба це не заявка на чемпіонство?