Сьогодні, 22 листопада, СБУ рано-вранці завітала до Києво-Печерської Лаври з обшуками, перевіряючи приміщення щодо можливого приховування ДРГ та зберігання зброї.

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"В Києво-Печерській Лаврі сьогодні служба, але є один нюанс", – пожартував Литовка про це на своїй сторінці у Facebook.

Зауважимо, що голкіпер в серпні перебрався до хорватської Загори. В Україні він виступав за Севастополь (до 2014 року), Олімпік та Десну. За кордоном встиг пограти за латвійську Ригу та румунську Волунтарі.