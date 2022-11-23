Главному тренеру Шахтера Игору Йовичевичу уже есть чем гордиться по итогам 2022 года.

Хорватского специалиста отметили особой наградой, но она не имеет никакого отношения к футболу.

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"Сегодня пережил приятное и неожиданное событие – получил медаль от Митрополита Киевского и всей Украины Православной Церкви Украины Эпифания "за жертвенность и любовь к Украине". Я не могу скрыть своих чувств к этой стране и народу. Чувствую себя одним из вас, украинцем! Для меня большая честь и гордость получить этот почетный подарок, и я безгранично благодарен", – написал Йовичевич в Instagram.

Напомним, хорват познакомился с Украиной в начале нулевых, когда выступал за Карпаты. Тренерская карьера Йовичевича также оказалась тесно переплетена с нашей страной, а сложный период войны только скрепил эту связь.

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