"Назарина – не той футболіст, якого шукав Йовічевіч. Для наставника Шахтаря було набагато важливіше взяти Ігнатенка як заміну для Степаненка. Але Ігнатенко відмовився повертатися до "гірників", і вирішив продовжити кар'єру в Бордо.

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Вважаю, що Назарина програватиме конкуренцію Судакову, Бондаренко та Джурасеку. Йовічевіч хотів запросити Назарину, коли очолював СК Дніпро-1. Зараз тренер збирає тих гравців, які раніше йому були потрібні", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Назарина підписав з Шахтарем контракт до літа 2027 року. Дебютувати за "гірників" Єгор може вже у найближчу суботу – 1 жовтня донеччани в УПЛ зіграють з Металістом.

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