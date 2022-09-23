"Мужики" виторгували за свого капітана чималу суму і серйозне підсилення.

Як відомо, в останній день трансферного вікна Шахтар таки досяг згоди з Зорею і підписав капітана луганців Єгора Назарину.

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За інформацією ТаТоТаке, загалом угода коштувала донецькому клубу майже 2 млн доларів. Окрім грошей Зоря отримала також підсилення у вигляді двох гравців Шахтаря. Зокрема, команду Патріка ван Леувена поповнили захисник Ігор Кірюханцев та голкіпер Микита Турбаєвський.

Нагадаємо, переговори щодо трансферу Назарини в Шахтар йшли вже давно – хорватський наставник "гірників" Ігор Йовічевіч бачив у ньому потенційну заміну Тарасу Степаненку.

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