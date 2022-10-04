"Як створили команду, яка обіграла РБ Лейпциг і зіграла з Селтіком внічию? Є патріотична складова. Ми більше не граємо за гроші, ми граємо серцем. Власник Шахтаря – серед найбагатших людей України, але його бізнес сильно постраждав.

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Голова втручається в гру, але ми більше граємо на емоціях, особливо проти команд, які коштують 500 мільйонів євро. Лише погляньте на нас у Лізі чемпіонів. Для мене ЛЧ завжди була мрією, яку я хотів здійснити. У Лейпцигу я та мої гравці були настільки схвильованими, що програти було неможливо. У групі ЛЧ ми попелюшка, але ми показали, що нам ніхто не подарував вихід у цей турнір, що ми самі заслужили це.

Протистояння з Реалом? Ми аутсайдери та порівнюємо себе з найкращим клубом планети. Якщо проаналізувати їх тактично, то побачиш помилки, де їх можна зловити", – розповів Йовічевіч у інтерв'ю AS.

Зауважимо, що Шахтар в перших двох матчах групового етапу Ліги чемпіонів розгромив РБ Лейпциг (4:1) та розписав нічию з Селтіком (1:1).

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