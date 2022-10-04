"Как создали команду, которая обыграла РБ Лейпциг и сыграла с Селтиком вничью? Есть патриотичная составляющая. Мы больше не играем за деньги, мы играем сердцем. Владелец Шахтера – один из самых богатых людей Украины, но его бизнес сильно пострадал.

Лунин может провести еще 3 поединка за Реал – мадридцы хотят приберечь Куртуа на Эль Класико

Голова вмешивается в игру, но мы больше играем на эмоциях, особенно против команд, которые стоят 500 миллионов евро. Только взгляните на нас в Лиге чемпионов. Для меня ЛЧ всегда была мечтой, которую я хотел осуществить. В Лейпциге я и мои игроки были настолько взволнованы, что проиграть было невозможно. В группе ЛЧ мы золушка, но мы показали, что нам никто не подарил выход в этот турнир, что мы сами заслужили это.

Противостояние с Реалом? Мы аутсайдеры и сравниваем себя с самым лучшим клубом планеты. Если проанализировать их тактически, увидишь ошибки, где их можно поймать", – рассказал Йовичевич в интервью AS.

Отметим, что Шахтер в первых двух матчах группового этапа Лиги чемпионов разгромил РБ Лейпциг (4:1) и расписал ничью с Селтиком (1:1).

Шахтер забил 6 голов Металлисту и вернулся на вершину УПЛ – хет-трик Сикана, у Мудрика три ассиста и промах с пенальти