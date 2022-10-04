Голкіпер Реала Андрій Лунін отримає ще шанс проявити себе на воротах мадридського клубу.

Через травму, діагностовану в Куртуа, бельгієць може пропустити три наступні матчі Реала, повідомляє Marca.

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"Вершкові" хочуть, аби бельгієць точно зіграв проти Барселони, тож Лунін має шанс продемонструвати свої вміння в обох поєдинках проти Шахтаря в рамках Ліги чемпіонів (5 та 11 жовтня) та проти Хетафе в Ла Лізі (8 жовтня).

Нагадаємо, Андрій вже зіграв у матчі проти Осасуни, який став першим для Реала, в якому мадридці втратили очки в поточному сезоні (1:1). Якщо прогноз іспанської преси справдиться, то Лунін вже у жовтні зможе повторити свій результат минулого сезону, коли сумарно провів у воротах Мадрида лише 4 офіційні матчі.

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