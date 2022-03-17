"Дорогие мои украинцы! Обращаюсь к вам, как к стране-героине. Обращаюсь к вам, как человек, который прожил с вами большую часть жизни. Весь этот период я чувствовал себя одним из вас.

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Я жил в разных частях Украины – во Львове и в Днепре, на Востоке и на Западе. Всюду люди прекрасные, вежливые, честные, дружные. Я влюбился в вашу доброту. У меня в Украине друзья на всю жизнь. Это меня делает счастливым человеком.

Горжусь тем, как вы сейчас в эти сложные времена, в ужасной войне демонстрируете храбрость и патриотизм. Ваша любовь к Родине, вдохновение – это объединило весь мир, потому что вы защищаете вашу землю, дом, сражаетесь за вашу семью и будущее. Я верю в вас.

Уверен, что скоро все закончится, и мы вернемся к мирной и свободной Украине. Держитесь, друзья! Слава Украине!" – заявил Йовичевич в комментарии Футбол NEWS, едва сдерживая слезы.

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