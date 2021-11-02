"Перемога була заслуженою. Усе, що планували, спрацювало. Захищалися, тримаючи м'яч у ногах, не даючи Минаю можливостей для контратак, а вони цим живуть в останніх двох матчах.

Перший гол Русина в УПЛ за півтора року у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Минай – 4:0

Після зміни тренера у них змінився стиль гри. Звичайно, ми готувалися до цього. Це важливі матчі, де потрібно набирати очки. Три очки дають тут так само, як за Динамо, Шахтар чи Зорю. Деякі футболісти відчули гол, який їм дуже потрібен. Особливо ті футболісти, які мають трохи менше ігрової практики. Це для нас дуже важливо, плюс зіграли на нуль. Це дає впевненість рухатися далі.

Минулого року ми не могли обіграти Минай, а тепер робимо це. Ми терпіли минулого сезону, коли будували команду і тепер нам вдається грати з тими самими суперниками краще. Хоча немає поганих суперників – їх такими робиш сам. Чому Динамо не обіграло Барселону, а проти нас виглядає, як Барселона проти них? Це процес. Немає кнопки, яка вмикає гру. Так можемо дійти до того, що Шахтарю та Динамо не потрібно грати в чемпіонаті, оскільки всі суперники нижчі за них за рівнем. Це неповага до суперників, до ліги, бо ти маєш набирати очки у всіх матчах. Три очки дають у всіх іграх. І 4:0 дає нам підтвердження того, що знаходимося на вірному шляху.

Сьогодні це підтвердження статусу, ритму, малюнку гри. Хоча ми ще далекі від досконалості. Не можемо зараз на рівні битися з грандами. Намагаємося бути переконливими у матчах, які можемо вигравати. Ми перемогли 4:0, і ви зараз скажете – звичайно, це ж Минай. А якби виграли 1:0, то казали б, що погана гра була. Завжди є якась претензія.

Команда зростає, і незабаром буде ще кращою. Я впевнений у цьому. Я просто голодний до успіху і хочу це донести до гравців. Вони повинні відчувати те саме. Жоден футболіст не виграв ні Кубок, ні чемпіонат. Ми повинні через такі ігри набувати досвіду, щоб у певний момент боротися за титул. Тому вважаю, що кожна перемога для нас є дуже важливою", – сказав Йовічевіч на післяматчевій прес-конференції.

СК Дніпро-1 розгромив Минай – Русин забив вперше за півтора року в УПЛ, закарпатці не виграють у 13-ти матчах поспіль