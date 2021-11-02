"Победа была заслуженной. Все, что планировали, сработало. Защищались, держа мяч в ногах, не давая Минаю возможностей для контратак, а они этим живут в последних двух матчах.

Первый гол Русина в УПЛ за полтора года в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Минай – 4:0

После смены тренера у них изменился стиль игры. Конечно, мы готовились к этому. Это важные матчи, где нужно набирать очки. Три очка дают здесь так же, как за Динамо, Шахтер или Зарю. Некоторые футболисты почувствовали гол, который им очень нужен. Особенно те футболисты, у которых немного меньше игровой практики. Это для нас очень важно, плюс сыграли на ноль. Это дает уверенность двигаться дальше.

В прошлом году мы не могли обыграть Минай, а теперь делаем это. Мы терпели в прошлом сезоне, когда строили команду и теперь нам удается играть с теми же соперниками лучше. Хотя нет плохих соперников – их такими делаешь сам. Почему Динамо не обыграло Барселону, а против нас выглядит, как Барселона против них? Это процесс. Нет кнопки, включающей игру. Так можем дойти до того, что Шахтеру и Динамо не нужно играть в чемпионате, поскольку все соперники ниже их по уровню. Это неуважение к соперникам, к лиге, потому что ты должен набирать очки во всех матчах. Три очка дают во всех играх. И 4:0 дает нам подтверждение того, что мы находимся на верном пути.

Сегодня это подтверждение статуса, ритма, рисунка игры. Хотя мы еще далеки от совершенства. Не можем сейчас на уровне сражаться с грандами. Пытаемся быть убедительными в матчах, которые можем выигрывать. Мы победили 4:0, и вы сейчас скажете – конечно, это же Минай. А если бы выиграли 1:0, то говорили бы, что плохая игра была. Всегда есть какая-то претензия.

Команда растет, и вскоре будет еще лучше. Я уверен в этом. Я просто голоден к успеху и хочу это донести до игроков. Они должны чувствовать то же самое. Ни один футболист не выиграл ни Кубок, ни чемпионат. Мы должны через такие игры приобретать опыт, чтобы в определенный момент бороться за титул. Поэтому считаю, что каждая победа для нас очень важна", – сказал Йовичевич на послематчевой пресс-конференции.

СК Днепр-1 разгромил Минай – Русин забил впервые за полтора года в УПЛ, закарпатцы не выигрывают в 13 матчах подряд