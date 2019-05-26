Йовіч зізнався, де хоче продовжити кар'єру – Бундесліга його не влаштовує

Нападник Айнтрахта Лука Йовіч відверто розповів, в якому чемпіонаті йому було б комфортно грати.

"Виходячи з мого досвіду в Лізі Європи, я б сказав, що деякі інші ліги мені більше підходять і моїй манері грати в футбол.

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З точки зору фізики – Бундесліга дуже вимоглива, але після матчів з Челсі та Інтером у мене особисто виникло відчуття, що я можу відчувати себе ще краще, граючи в Прем'єр-лізі або Серії А. Футбол в цих чемпіонатах мені більше імпонує", – цитує Йовіча Welt am Sonntag.

Головним претендентом на 21-річного форварда називають мадридський Реал.

В поточному сезоні Йовіч провів 48 матчів у складі Айнтрахта в усіх турнірах, відзначившись 27-ма голами та 7-ма асистами.

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