"Я хочу залишитись": хто гальмує революцію Зідана в Реалі та як це загрожує гучним трансферам

Мадридський гранд зіткнувся з серйозною проблемою перед літньою перебудовою складу.

Протягом останніх трьох тижнів Зінедін Зідан зустрічався з гравцями Реала, щоб розповісти про їхні перспективи у наступному сезоні. Француз був як ніколи відвертим, особисто вказавши на двері більше 10-и футболістам першої команди, однак його почули далеко не усі. За винятком Кейлора Наваса, більшість виконавців вирішили проігнорувати слова тренера, наполягаючи, що вони хочуть залишитись в Мадриді.

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Така ситуація серйозно гальмує масштабну перебудову складу, яку Зідан планував у літнє міжсезоння за сприяння президента клубу Флорентіно Переса. Поки "бланкос" не позбудуться зайвого баласту, отримавши додаткові кошти на придбання нових гравців, про гучні трансфери годі й мріяти. Фанатам також поволі уривається терпець – замість підписання великих зірок, клуб продовжує контракти зі старою гвардією (Кроос, Модріч, Начо).

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"Я хочу залишитись тут" – найбільш повторювана фраза у роздягальні Реала. Серхіо Регілон, Маріано Діас, Хесус Вальєхо і Рафаель Варан були останніми, хто публічно заявив про бажання продовжити кар'єру на Сантьго Бернабеу. Наразі з майбутнім поза межами "вершкової" частини Мадрида змирились лише троє – Себальйос, Льоренте та Навас. Відтак, анонсована чистка складу перетворюється на справжні муки як для керівництва, так і тренера. Розглядаємо найбільш показові випадки за останній місяць.

Серхіо Регілон

Ситуація 22-річного фулбека виглядає найбільш неоднозначною. Він повністю виграв конкуренцію у Марсело при Соларі, але після повернення Зідана перестав потрапляти до стартової одинадцятки. Французький фахівець дав чітко зрозуміти, що робитиме ставку на бразильця та Ферлана Менді. Трансфер останнього з Ліона начебто перебуває на завершальній стадії.

Попри досить дивне, на погляд Флорентіно Переса, рішення Зізу щодо вихованця Ла Фабріки керівництво дало "зелене світло" на його продаж або оренду. Ось лише сам гравець трохи по-іншому оцінює власні перспективи: "Я повинен поважати рішення Зідана, але хочу залишитись і боротись за своє місце. У мене тут є все, і я не маю наміру одягати футболку іншого клубу".

Рафаель Варан

Французький центрбек також неочікувано дав задню. У березні видання L'Equipe шокувало інформацією, що Варан збирається змінити команду, однак лише через два місяці він категорично спростував чутки: "Було б некрасиво зараз піти. Я хочу залишитись і продемонструвати у наступному сезоні свої найкращі якості".

Гарет Бейл

Валлієць – головна проблема мадридського гранда. Його хочуть позбутись усі – тренер, президент та уболівальники – а він вперто відмовляється йти. Зідан особисто повідомив Бейлу, що йому слід шукати новий клуб, і тричі залишав його поза заявкою на останні матчі сезону – все даремно. "Він не збирається покидати Мадрид. У нього ще є три роки контракту", – зухвало відповів іспанській пресі представник валлійця Джо Барнет. Спочатку це здавалось погрозою, а зараз звучить як реальний намір залишитись.

Зважаючи на те, що Реал збирався виручити на продажі Бейла близько 80-и млн євро, його відмова покидати Мадрид ризикує заблокувати майбутні зіркові трансфери. Мова йде про Погба, Мбаппе та Неймара.

Маріано Діас

Каталонський форвард провів сумний рік на Бернабеу, хоча його повернення обійшлося "бланкос" у 25 млн євро. Він виходив на поле по великих святах, ще рідше відзначався (4 голи)... а зараз не хоче змінювати клуб. Зідан планує робити ставку на Бензема, Вінісіуса, Родріго та Йовіча, однак Маріано, контракт якого завершується через чотири роки, не має наміру пакувати валізи.

25-річний футболіст оголосив свою позицію публічно: "У мене немає кришталевої кулі, щоб побачити, що станеться у майбутньому, але я прагну залишитись. Хочу продовжувати виступати у команді свого життя. Переконаний, що у наступному сезоні ми все виправимо. У мене є серйозні амбіції, і я хочу проявити себе в Мадриді".

Начо

Подейкують, що найближчим часом іспанський захисник може продовжити контракт з Реалом... попри вже завершений трансфер Мілітао. 29-річний Начо ніколи не вважався основним, однак це, схоже, не завадить йому провести на Бернабеу всю свою кар'єру. "У мене контракт, я вдома, і хочу залишитись в цьому клубі. Не знаю, чи буде революція, але поточний склад заслуговує на повагу. Я чув, що незабаром приїде ще один оборонець, на 6 чи 7 років, але мене це не хвилює".

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Браїм Діас

19-річний іспанець лише взимку перебрався у Мадрид, провів декілька поєдинків і палає бажанням закріпитись у першій команді. Однак його мрія сильно суперечить планам генерального директора Хосе Анхеля Санчеса, який розглядає варіант з орендою талановитого плеймейкера. Права рука Переса вважає, що Браїму потрібно підшукати команду, де б він регулярно виходив на поле і набирався досвіду. Сам гравець дотримується іншої думки: "Я повністю зосереджений на Реалі і хочу залишитися. Я доведу, що буду корисний для цього клубу багато років".

Іско

Іспанець не робив жодних публічних заяв, однак джерела видання Marca повідомляють, що він розглядає лише один варіант на майбутнє – Реал. Навіть більш ніж ймовірний трансфер Азара та загроза стати резервістом не підштовхують Іско до зміни клубу. Він чекає народження своєї першої дитини, через що не збирається покидати Мадрид.

Хесус Вальєхо

Рішення повернути молодого захисника з Айнтрахта перетворилось на великий провал королівського клубу. За три роки він провів близько 30 матчів через регулярні травми, а зараз ще й відмовляється йти. Вальєхо з контрактом до 2021 року вважає, що поки не сказав свого останнього слова на Бернабеу. Він хоче залишитись і йому плювати на те, що рідний клуб шукає гроші для масштабної перебудови.

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